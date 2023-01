Waarom Victoria Azarenka steeds in een shirt van Paris Saint-Germain rondloopt in Melbourne

Onge­plaatste Magda Linette verrast in Melbourne en treft Aryna Sabalenka in halve finale

De ongeplaatste Magda Linette heeft verrassend de halve finale in het damesenkelspel van de Australian Open bereikt. De 30-jarige Poolse, die voor het eerst in haar carrière in de kwartfinale van een grand slam stond, versloeg in twee sets de als 30ste geplaatste Karolina Pliskova: 6-3 7-5.

12:23