Waarom Romano Sion in Galicië niet als oplichter te boek staat

Een kleine vier jaar geleden werd Romano Sion opgepakt in Valencia. De oud-voetballer had een Amerikaanse student opgelicht. Sion deed zich voor als scout en beloofde de jongen een trainingsstage bij FC Groningen, de club waar hij zelf ooit in de voorhoede gespeeld had. Of de student dan wel eerst even een bedrag van 6300 wilde betalen voor gemaakte onkosten en eventueel papierwerk.

Romano Sion is een fanatiek pokerspeler, maar niet elke hand kan de winnende zijn. Soms is er cashflow nodig. Het voorval in Valencia staat ook zeker niet op zichzelf. In 2008 deed de vereniging van ex-internationals aangifte tegen Sion. Hij zou zich hebben voorgedaan als een bemiddelaar die een wedstrijd tegen zijn toenmalige club Oldambster Boys wilde organiseren. Ditmaal bedroeg de buit 4000 euro.

De voetbalcarrière van Romano Sion wordt door deze vergrijpen flink in de schaduw gezet. Toch staat hij niet overal te boek als oplichter. In Galicië wordt Romano Sion herinnerd als lichtpuntje in donkere tijden. Op 3 mei 1998 maakte de Compostela-speler namelijk een weergaloze goal tegen Celta de Vigo, 40 seconden na zijn invalbeurt. Een week later tekende hij voor een hattrick en twee assists tegen Deportivo La Coruña. De opleving van Sion leverde SD Compostela vier punten op, maar het kon het bedevaartsoord niet behoeden voor degradatie. Nooit meer zou de club terugkeren op het hoogste niveau.