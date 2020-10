Waarom Oranje vanavond niet in Milaan, maar in Bergamo speelt

Door Sjoerd Mossou



Aan de Via Pietri hangen de vlaggen nog altijd over de balkonnetjes van de portiekflats. ‘Io amo Bergamo’ staat erop, boven een groot rond hart: ik hou van Bergamo. Het zijn de tastbare herinneringen aan een luguber voorjaar, resulterend in naar schatting 4.500 coronadoden in deze Noord-Italiaanse provinciestad alleen.



Maar natuurlijk liggen die littekens vooral onder het oppervlak, niet direct zichtbaar bij een stadswandeling vanuit het prachtige oude stadscentrum, omlaag richting Stadio Atleti Azzurri d’Italia in het lager gelegen deel van Bergamo.