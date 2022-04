Waarom ook Arne Slot en Kees van Wonderen zullen hopen dat Erik ten Hag slaagt in Manchester

met video Engelse media: ‘Erik ten Hag enorme gok voor Manchester United’

Erik ten Hag komt bij Manchester United niet bepaald in een gespreid bedje terecht. De sfeer in de kleedkamer op Old Trafford is volledig verziekt, zo weten de Engelse media. ,,De taak voor United’s vijfde fulltime manager sinds Sir Alex Ferguson is enorm.”

16:57