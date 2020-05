Waarom Naomi Osaka geldmachine nummer 1 is

Nooit verdiende een sportvrouw meer dan Naomi Osaka het afgelopen jaar. Ze kreeg meer dan 37 miljoen dollar (34 miljoen euro) bijgeschreven op haar rekening, zo berekende het zakenblad Forbes. Volgende week wordt de complete lijst met sportende veelverdieners bekendmaakt.



De vier voorgaande jaren was Serena Williams nog de best betaalde vrouwelijke atleet, daarvoor vijf jaar lang Maria Sjarapova. Dat Osaka die twee supersterren van het tennis heeft overvleugeld, is niet zo vreemd, legt atletenmanager Dille Rikkert van het sportmarketingbureau House of Sports uit. ,,Het leeuwendeel van de sponsordeal komt uit het thuisland. Osaka is van Japanse komaf en voordat ze naar de basisschool ging, verhuisde ze naar Amerika.’’