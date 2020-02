Waarom het zondag in Europa weer Super Sunday is

Door Wietse Dijkstra



,,Het is logisch te verklaren’’, zegt Heinrich Welling, competitieplanner van de KNVB. ,,Het heeft te maken met teams die Europees voetbal spelen. In een weekend vóór een Champions League -ronde kun je geen topper op zondag plannen, want één van die ploegen zou op dinsdag alweer in actie kunnen komen. Daar houden we al in juni rekening mee.’’



Aangezien de regels voorschrijven dat er twee volledige etmalen moeten zitten tussen twee duels, moet Welling al in de zomer de kalender van de UEFA in de gaten houden. In vakjargon heet het dat de competitieplanner op zoek moet naar ‘zekere zondagen.’