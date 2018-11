Waarom het gras op Wembley niet meer zo heilig is

PSV-coach Mark van Bommel noemde het veld in aanloop naar het groepsduel in de Champions League ‘ronduit storend’. In aanloop naar het treffen was de UEFA ook al bezorgd nadat tijdens het Premier League-duel vorige week tussen Spurs en Manchester City duidelijk te zien was hoe het veld geleden had onder de drie NFL-duels. Hoewel City met 0-1 won, klaagde trainer Pep Guardiola uitvoerig over het hobbelige veld in Londen.