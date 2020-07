Waarom Granada niet de club is die Barcelona gaat helpen in de titelstrijd met Real Madrid

Granada promoveerde in 2011 weer voor het eerst in 35 jaar tijd naar het hoogste niveau in Spanje. Met uitzondering van de seizoenen 2017/2018 en 2018/2019 was de club uit Andalusië steeds actief in La Liga. Sinds 2011 werd er dus 13 keer tegen Real Madrid gespeeld. Het doelsaldo over die 13 wedstrijden? 42 goals voor Real Madrid, 7 voor Granada. Wat erop neerkomt dat Real Madrid gemiddeld minstens drie goals tegen Granada maakt. Zelfs Eden Hazard, die nog niet erg op stoom is bij Real Madrid, maakte eerder dit seizoen zijn enige goal in Madrileense dienst tegen Granada.