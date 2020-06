Waarom Gauff en Osaka de barricaden beklimmen in de strijd tegen racisme

VideoMet tal van statements, een video en oproepen om te gaan stemmen neemt de pas 16-jarige tennisster Coco Gauff in Amerika het voortouw in de antiracismebeweging in de sport. Ze schroomt daarbij niet anderen aan te spreken. En vindt in collega Naomi Osaka, ’s werelds best betaalde atlete, een bondgenoot.

Dat Coco Gauff met een racket in haar hand voor de duvel niet bang is, leerde de wereld vorig jaar al. Venus Williams werd op Wimbledon aan de kant gezet als een juniore, in plaats van haar grote jeugdidool. Haar debuut op het grootste tennistoernooi ter wereld eindigde pas in de achtste finale. De partijen die ze speelde werden wereldwijd beter bekeken en gewaardeerd dan die van ‘de grote drie’ bij de mannen. Tennisfans voelden aan: dit meisje wordt de toekomst van de sport.

Quote Moet ik mensen roosteren omdat ze de hele week alleen het zwarte vierkant hebben gepost? Naomi Osaka Maar Gauff, toen 15 en inmiddels 16, is ook buiten de baan bepaald niet op haar mondje gevallen. De afgelopen dagen liet ze veelvuldig van zich horen in de strijd tegen racisme. Als zeer mondige, nog schoolgaande tiener, staat ze symbool voor de woede van deze generatie donkere Amerikanen. En met 673 duizend volgers op Instagram vindt haar boodschap gehoor.



Gauff weet één ding zeker: als ze straks deelneemt aan Roland Garros of de US Open zal het over alles gaan behalve tennis. Veel atleten zouden zich dan ook wel drie keer bedenken voordat ze zich zouden roeren in zo’n groot en beladen maatschappelijk thema. Maar Gauff spreekt vrijuit, vanuit haar hart en zonder aanzien des persoons.

Toen Roger Federer gisteren, laat op de dag, een zwarte foto op Instagram zette en zich zo aansloot bij #blackouttuesday, liet Gauff direct van zich horen. Ze reageerde met een foto waarop stond wat je kan dóen, meer dan alleen een algemeen statement plaatsen. Zoals: geld doneren of een petitie ondertekenen. ‘Educate yourself’, zette ze erbij, leer over het onderwerp. ‘Want dit gaat niet weg als het straks niet meer trending is’.

Of Gauff Federer, een erkend weldoener, direct wilde aanspreken op zijn ‘gemakzucht’ of dat ze vooral zijn immense bereik wilde gebruiken om haar boodschap over te brengen, is niet helemaal duidelijk. Feit is dat Gauff geen schroom voelt om zich te laten horen. ‘Ben ik de volgende’, was het slotakkoord van een video die ze eerder op TikTok plaatste, waarin diverse dodelijke zwarte slachtoffers van (politie)geweld voorbijkwamen. En op Instagram: ,,Wanneer stopt dit? Wanneer worden wij gezien als mens in plaats van bedreiging?”

Gauff heeft in Naomi Osaka (22) een strijdmakker. De Japanse, grotendeels opgegroeid in de Verenigde Staten en met ook Haïtiaanse roots, is de best betaalde vrouwelijke atleet, zo bleek twee geleden in zakenblad Forbes. Osaka staat bekend als introvert, maar ook bij haar maken de recente gebeurtenissen in Amerika veel los. Ze demonstreerde in Los Angeles. En ze pakte John Isner, haar blanke Amerikaanse tenniscollega, op Twitter aan toen die zich uitsprak tegen de relschoppers en plunderaars in zijn land. Haar boodschap: waarom reageer je nu wel, maar sprak je je vorige week niet uit tegen het racisme?

Ook Osaka, tweevoudig grand slam-winnares, vraagt zich hardop af of alleen het plaatsen van een zwart vierkant op sociale media voldoende is. ,,Moet ik mensen roosteren omdat ze de hele week alleen het zwarte vierkant hebben gepost? Of accepteer ik dat ze ook helemaal niets hadden kunnen posten en moet ik maar dealen met het feit dat ze alleen het minimale hebben gedaan”, vroeg ze zich af op Twitter, waar ze meer dan een half miljoen volgers heeft.