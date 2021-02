Waarom de Europa League veel belangrijker is dan Ajax wil toegeven

video Malone blij met rentree: ‘Ik zal moeten vechten voor mijn plek, de concurren­tie is moordend’

17 februari Dion Malone was blij dat NAC dinsdagavond de derde zege op rij boekte. Toch wil hij nog niet te veel naar plek twee kijken. ,,We moeten puur naar onszelf kijken, we hebben al veel punten laten liggen. Dat Almere verliest is extra lekker, maar we staan nog wel wat punten achter.”