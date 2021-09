Waarom Barça blij is met Luuk de Jong, alle vertrouwen heeft in Koeman en Neymar probeerde terug te halen

Joan Laporta, president van FC Barcelona, heeft in een uitgebreid interview met Esport3 uitgelegd waarom Luuk de Jong naar FC Barcelona is gehaald en waarom hij alle vertrouwen heeft in Ronald Koeman. Ook vertelt hij over de situatie van Lionel Messi, die noodgedwongen moest vertrekken, en over de mislukte pogingen om Neymar terug naar Catalonië te halen.

Luuk de Jong van Sevilla naar FC Barcelona was een transfer die op het allerlaatste moment van de zomerse transfermarkt tot stand kwam. Voor velen kwam de komst van de Nederlander naar Camp Nou uit de lucht vallen, maar gisteren zette hij toch echt zijn eerste stappen op de trainingsgrond van FC Barcelona. ,,Hij is een Nederlander", legt Laporta de komst van de Oranje-international uit.

,,Zelfs Johan Cruijff had oplossingen die buiten zijn eigen filosofie lagen. Pep Guardiola ook. Zo'n speler kan je op sommige momenten helpen om de druk op de verdedigers op te voeren. Ik herinner me nog het Dream Team-tijdperk waarin Julio Salinas speelde", zo stelt Laporta dat niet alleen balvaardige dribbelaars welkom zijn bij FC Barcelona.



Toch probeerde de club de afgelopen seizoenen wel Neymar weer terug te halen naar de club: ,,We hebben het geprobeerd, omdat het destijds interessant leek om hem vast te leggen. Hij nam contact met ons op en wilde komen. We interpreteerden Fair Play op een andere manier, maar met de kennis van nu hadden we nooit een aanbod gedaan.”

Koeman

FC Barcelona verkeert immers in financieel zwaar weer, waardoor Ronald Koeman de afgelopen zomer onder anderen Lionel Messi en Antoine Griezmann zag vertrekken. Met onder anderen Memphis Depay, Sergio Agüero en Eric García kwamen er transfervrije spelers terug. Laporta begrijpt dat de situatie voor Koeman niet gemakkelijk is, maar laat weten een blind vertrouwen in de Nederlandse coach te hebben: ,,Ik houd van Koeman. Hij heeft mijn steun, vertrouwen en respect. De visie van Johan Cruijff staat vast binnen de club en ook Koemans cruyffisme staat buiten kijf. Iedereen past dat op zijn eigen manier toe", aldus de president, die geen datum heeft gehangen aan het afronden van het project van Koeman: ,,De coach moet sterk zijn en vernieuwen, maar we hebben geen datum geprikt om dat project af te sluiten. Uiteindelijk zullen we gaan praten.”

Lionel Messi

,,Wat er is gebeurd, is uitgelegd", blikt Laporta terug op het vertrek van Messi bij FC Barcelona. ,,Het zijn objectieve gegevens die iedereen kan begrijpen. We werden onder druk gezet en hoewel er verschillende overeenkomsten waren die La Liga zou accepteren, zeiden ze toch nee. We zagen geen oplossing meer en hebben de situatie moeten beëindigen. We zaten in een situatie die we allebei niet wilden. Ik heb Messi niet meer gesproken, maar heb wel zijn PSG-debuut gezien. Het was vreemd om hem in een ander team te zien, bij een rivaal”, aldus Laporta over het vertrek van de Argentijn naar Parijs, dat werd veroorzaakt door het lagere salarisplafond dat FC Barcelona opgelegd had gekregen van de Spaanse competitie.

Inmiddels hebben verschillende spelers van FC Barcelona (Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets en Sergi Roberto) salaris ingeleverd en met Antoine Griezmann is een grootverdiener naar Atlético Madrid vertrokken: ,,Griezmann is een geweldige speler, maar hij paste niet in ons systeem. Hij moet 50 procent van alle wedstrijden waarin hij beschikbaar is spelen bij Atlético om te voldoen aan de aankoopverplichtingen", legt Laporta uit. ,,Maar ook daarmee hadden we Messi niet kunnen behouden. De salarisverlagingen zijn desondanks belangrijk, omdat we volgend jaar weer ambitieuzer willen zijn. Wat onze spelers hebben gedaan is bewonderenswaardig. We zitten in een moeilijk proces, maar de aanvoerders hebben nu het goede voorbeeld gegeven. Nu moeten we door met de andere spelers.”

Ondanks alles heeft Laporta er geen spijt van dat hij president van de club is geworden: ,,We willen Barça uit deze situatie redden en we hopen dat het huidige goede werk doorgaat. Er zijn in het verleden fouten gemaakt, zelfs met vermeende criminele acties en corruptie", aldus Laporta, die ook de hoop op een Super League nog altijd niet heeft opgegeven: ,,De UEFA kan het niet voorkomen. Bovendien heeft de druk op de Engelse clubs geen effect gehad.”

