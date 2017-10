Waar zijn de miljoenen van Drenthe gebleven?

Voor het geld zal hij niet op zoek zijn gegaan naar werk. Drenthe heeft er in zijn loopbaan voor gezorgd dat hij bij clubs tekende die hem een prima salaris konden bieden. Toch knaagt er iets. In het blad Quote doet de Rotterdammer een boekje open: ,,Ik heb het lang in de doofpot gehouden, maar het achtervolgt me.''



Drenthe zegt namelijk nog voor miljoenen aan gages te missen uit zijn tijd bij Real Madrid, de club die hem in 2007 overnam van Feyenoord. De linksback zette destijds niets op papier met zijn zaakwaarnemer Sigi Lens. ,,Alles was op basis van vertrouwen'', aldus Drenthe ,,Ik wist alleen dat ik in mijn eerste seizoen €1,8 miljoen ging verdienen, verder niks. Vanaf toen had hij alles in de hand, zó sneaky!''