Waar ligt de lat voor stuntende Tim van Rijthoven ? ‘Als hij zo blijft spelen, kan hij de top 10 halen’

Na de droomweek van Tim van Rijthoven borrelt natuurlijk direct de vraag op: hoe nu verder? Is dit de grote doorbraak van de 25-jarige tennisser of is het slechts een incident?

Daniil Medvedev weet het wel. ,,Als hij zo blijft spelen als vandaag, staat hij binnen drie maanden in de top 10 van de wereld’’, grapt de Rus tijdens de persconferentie. De kersverse nummer 1 van de wereld is vol lof over het spel van Van Rijthoven, die hem in de finale naar zijn mening heeft ‘vernietigd’. ,,Hij had overal een antwoord op’’, aldus de 26-jarige hardcourtspecialist. ,,Ik wist niet meer waar ik het moest zoeken. Alles speelde hij binnen de lijnen of nog harder terug.’’

Wat Medvedev verwacht van de carrière van Van Rijthoven? ,,Soms gebeurt zoiets magisch maar één week. En soms krijgt iemand hier zelfvertrouwen van om het zijn hele carrière vast te houden. Dat gaan we zien. Maar kijk, ik speelde voor mijn gevoel niet heel slecht vandaag, dus ik denk dat hij met dit spel wel top 10 van de wereld kan halen.’’

Dat de prestatie van Van Rijthoven een doorbraak betekent, weet John van Lottum wel zeker. ,,Je kunt zeggen dat gras een aparte ondergrond is. Maar als je wint van Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz én Daniil Medvedev in één week, zegt dat meer over hem dan over het gras’’, zegt de oud-tennisser. ,,En ook de manier waarop is veelbelovend: met rust en vertrouwen in zijn eigen spel, óók tegen mindere spelers. Hij kan daar ver mee komen.’’

Daar sluit Jacco Eltingh zich bij aan. De oud-prof, nu technisch en commercieel directeur van tennisbond KNLTB, kan ‘niet blijer voor iemand zijn’ dan hij nu voor Tim is. ,,Hij heeft veel tegenslag gehad, dus ik ben enorm trots op hem. Je hebt een sterke mindset nodig om erin te blijven geloven. Het is veelbelovend dat hij rust en acceptatie heeft gevonden. Dat zie je terug in zijn spel.’’

Volgens Eltingh heeft het Nederlands mannentennis weer een stap gezet. ,,Zodra een land succes heeft, zie je dat het vaak in groepjes komt.’’ Hij doelt op de opkomst van Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor, die vaak samen met Van Rijthoven en andere talenten trainen. ,,Deze jongens zijn in staat om van iedereen te winnen.’’

