Waar ging het de afgelopen 22 jaar mis voor Arsenal in Europa?

OverzichtArsène Wenger is bezig aan zijn 22ste en laatste seizoen als coach van Arsenal, maar de Fransman loodste The Gunners nog nooit naar een Europese prijs. Twee keer loodste Wenger zijn ploeg naar een Europese finale, maar veel vaker was er een vroegtijdige uitschakeling. Een overzicht van de Europese campagnes van Arsenal sinds 1996.

1996/1997

Arsène Wenger begon in oktober 1996 bij Arsenal, maar toen hij in Londen arriveerde lagen The Gunners dat seizoen al uit Europa. In de eerste ronde van de UEFA Cup werd zowel uit als thuis met 3-2 verloren van Borussia Mönchengladbach

1997/1998

In zijn eerste volledige seizoen bij Arsenal loodste Wenger zijn ploeg dan wel naar de landstitel, maar in Europees verband ging het nog niet veel beter. Arsenal werd opnieuw uitgeschakeld in de eerste ronde van de UEFA Cup. Nu was het Griekse PAOK over twee duels te sterk, ondanks een doelpunt van Dennis Bergkamp. ,,Om eerlijk te zijn doet deze uitschakeling mij niks. De enige Europese competitie waar ik om geef is de Champions League."

Volledig scherm Dennis Bergkamp haalt uit tegen Panathinaikos. © getty

1998/1999

Een jaar later speelde Arsenal vanwege het kampioenschap dan ook in de Champions League, maar daarin was de poulefase het eindstation. In een groep met Dinamo Kiev, Lens en Panathinaikos werd alleen twee keer gewonnen van de Grieken. De derde plaats betekende directe uitschakeling. Arsenal speelde de drie thuiswedstrijden niet op het knusse Highbury, maar voor 73.000 toeschouwers op Wembley.

1999/2000

In het seizoen 1999/2000 werd Arsenal in een groep met FC Barcelona, Fiorentina en AIK opnieuw derde, maar inmiddels waren de regels aangepast: Arsenal mocht door in de UEFA Cup. Daarin werd na de uitschakeling van achtereenvolgens FC Nantes, Deportivo La Coruña, Werder Bremen en Lens de finale bereikt. In Kopenhagen moest worden afgerekend met Galatasaray, maar spelers als Bergkamp, Henry, Overmars, Parlour en Petit kwamen niet tot scoren: 0-0 na verlenging en na strafschoppen won Galatasaray met 4-1.

Volledig scherm Verdriet bij Nwankwo Kanu, Davor Šuker en Marc Overmars na de verloren UEFA Cup-finale tegen Galatasaray. © ANP

2000/2001

Na de finaleplaats in de UEFA Cup ging Arsenal nu voor succes in de Champions League. In een poule met Bayern München, Olympique Lyon en Spartak Moskou werd Arsenal tweede, waarmee een plek in de kwartfinale van de Champions League werd behaald. Daarin was Valencia de tegenstander. Na de 2-1 zege op Highbury werd in de return in Mestalla met 1-0 verloren door een doelpunt van John Carew.

2001/2002

In dit seizoen werd Arsenal met flitsend en dominant voetbal kampioen van de Premier League, maar in Europa was er wederom geen succes. In de eerste poulefase van de Champions League werd Arsenal nog tweede in een groep met Panathinaikos, Real Mallorca en Schalke 04. In de tweede poulefase werd Arsenal echter derde achter Bayer Leverkusen en Deportivo La Coruña. Hoogtepunt in deze Europese campagne was de 3-1 zege op Juventus, met deze briljante assist van Dennis Bergkamp op Freddie Ljungberg.

2002/2003

In dit seizoen trof Arsenal twee Nederlandse clubs. In de eerste poulefase van de Champions League eindigde Arsenal aan kop boven Borussia Dortmund, Auxerre en PSV. In de tweede poulefase werd Arsenal echter opnieuw derde, achter Valencia en Ajax en boven AS Roma.

Volledig scherm Nigel de Jong viert zijn gelijkmaker namens Ajax tegen Arsenal op Highbury. © ANP

2003/2004

In 2003 veranderde de Champions League weer van opzet en dus kwam Arsenal na groepswinst gewoon in de achtste finale terecht. Daarin werd Celta de Vigo overtuigend verslagen, maar in de kwartfinale werd Arsenal uitgeschakeld door de Londense rivaal Chelsea. Wayne Bridge maakte op Highbury in de 87ste minuut de beslissende treffer.

2004/2005

In dit seizoen ging Arsenal samen met PSV door naar de achtste finales van de Champions League, maar daarin verloor de ploeg van Wenger direct kansloos met 3-1 bij Bayern München. De 1-0 thuisoverwinning was niet voldoende meer om door te gaan.

2005/2006

In 2006 was Wenger dichtbij zijn grootste succes als coach van Arsenal. Hij loodste zijn ploeg met de uitschakeling van achtereenvolgens Real Madrid, Juventus en Villarreal naar de finale van de Champions League. Daarin kreeg zijn doelman Jens Lehmann al na 18 minuten rood, maar van minuut 37 tot 75 stond zijn ploeg wel voor door een doelpunt van Sol Campbell. In het laatste kwartier trok het FC Barcelona van Frank Rijkaard de finale in het Stade de France echter alsnog naar zich toe door goals van Samuel Eto'o en Juliano Belletti. Bij Arsenal bleven Dennis Bergkamp en Robin van Persie de hele wedstrijd op de bank.

Volledig scherm Thierry Henry en Arsène Wenger treuren na de verloren Champions League-finale tegen FC Barcelona in 2006. © AFP

2006/2007

In het seizoen na de finaleplaats stelde Arsenal weer flink teleur in de Champions League. In de poulefase waren de resultaten nog goed, maar in de achtste finale werd Arsenal uitgeschakeld door PSV. Na de 1-0 in Eindhoven (doelpunt Édison Méndez) werd het 1-1 in de return in het Emirates Stadium. Beide doelpunten werden gemaakt door de Braziliaanse verdediger Alex.

Volledig scherm Alex torent boven iedereen uit en kopt de 1-1 binnen: PSV gaat naar de kwartfinale, Arsenal ligt eruit. © PICS UNITED

2007/2008

In 2008 reikte Arsenal tot de kwartfinale van de Champions League, nadat in de achtste finales was afgerekend met AC Milan. In de kwartfinale was Liverpool echter te sterk. Na het 1-1 gelijkspel in Londen werd in de return op Anfield met 4-2 verloren.

2008/2009

In 2009 maakte Arsenal weer indruk in de Champions League. Nadat in de knock-outfase werd gewonnen van AS Roma en Villarreal was in de halve finale Manchester United echter wel te sterk. Mede door twee goals van Cristiano Ronaldo in het Emirates Stadium werd de ploeg van sterspelers Cesc Fabregas en Robin van Persie in de halve finale uitgeschakeld.

Volledig scherm Robin van Persie in duel met Cristiano Ronaldo in de halve finale van de Champions League in 2009. © AP

2009/2010

In 2010 schakelde Arsenal in de achtste finale van de Champions League overtuigend FC Porto. Het werd 5-0 in het Emirates Stadium, mede door een hattrick van Nicklas Bendtner.

Volledig scherm Barcelona's Lionel Messi (3rd R) scores against Arsenal during their Champions League quarter-finals second leg soccer match at Camp Nou stadium in Barcelona April 6, 2010. REUTERS/Darren Staples (SPAIN - Tags: SPORT SOCCER) © REUTERS

2010-2017: uitschakeling in achtste finale CL

De afgelopen zeven seizoenen was Arsenal de meest constante ploeg in Europa. Liefst zeven keer op rij was de achtste finale van de Champions League het eindstation voor de teams van Wenger. De tegenstanders die Arsenal uit de Champions League knikkerden waren achtereenvolgens FC Barcelona, AC Milan, Bayern München, opnieuw Bayern München, AS Monaco, FC Barcelona en wederom Bayern München. Over twee duels werd het vorig seizoen zelfs 10-2.

2018: finale Europa League?

Dit seizoen deed Arsenal voor het eerst in achttien jaar niet mee aan de Champions League, maar moest het op donderdag spelen in de Europa League. In de poulefase was Arsenal veel te sterk voor Rode Ster Belgrado, FC Köln en BATE Borisov. In de knock-outfase werd al afgerekend met Östersunds, AC Milan en CSKA Moskou. In de halve finale trof Arsenal met Atlético Madrid een Europese grootmacht. In de heenwedstrijd in Londen was Arsenal veel beter, maar het werd 1-1 door een late gelijkmaker van Antoine Griezmann. De ploeg van Wenger wacht dus een zware klus bij de return in Madrid, maar de Fransman hoopt dat hij Arsenal in zijn laatste seizoen toch nog naar een Europese hoofdprijs kan leiden.