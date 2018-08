VVV haalt nieuwe linksback, Rebic blijft Frankfurt trouw

Ante Rebic heeft zijn contract bij Eintracht Frankfurt verlengd. De 24-jarige Kroaat heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis die in de zomer van 2022 afloopt. Rebic was één van de smaakmakers van het WK in Rusland. Hij werd de afgelopen weken met veel clubs in verband gebracht. Volgens technisch directeur Fredi Bobic had Eintracht Frankfurt een recordbedrag voor Rebic kunnen ontvangen. De laatste winnaar van de Duitse beker wilde de aanvaller echter niet kwijt.

Eintracht Frankfurt opent zondag het seizoen met een wedstrijd om de supercup tegen kampioen Bayern München.