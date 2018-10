Vrouwen voor het eerst in dertig jaar welkom bij voetbalduel Iran

,,De aanmoedigingen van de vrouwen waren zeer interessant", zei de Portugese bondscoach van Iran Carlos Quiroz na de 2-1-overwinning van zijn ploeg. Dit zou volgens hem kunnen duiden op ,,het begin van een nieuw tijdperk in Iran''. Ook in de Iraanse media werd de aanwezigheid van de vrouwen in het stadion positief ontvangen.



Bij het WK voetbal in Rusland mochten vrouwen de wedstrijden van Iran op schermen in het stadion in Teheran bekijken. Voor veel Iraniërs is het stadionverbod voor vrouwen niet meer van deze tijd en zelfs de regering wil ervan af, maar de conservatieve religieuze autoriteiten houden vast aan het verbod.