Vrouw van Michael Schumacher geeft beetje hoop

Belgisch kampioen Aerts heeft niet één maar vier ribben gebroken

12:23 Het is nog steeds onzeker of de Belgische veldrijder Toon Aerts morgen van start gaat in de wereldbekercross van Heusden-Zolder. De Belgische kampioen blijkt in de veldrit van Namen, verreden onder erbarmelijke omstandigheden, niet één maar vier ribben te hebben gebroken.