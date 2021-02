Vrouw steekt middelvinger op naar Nadal en mag vertrekken

Hoe het gebaar precies bedoeld was, zal wellicht later blijken. Nadal besloot er in ieder geval maar om te lachen. Er kwam beveiliging bij en de tennisser zei ‘let's play’ tegen de umpire. Hij sloeg een ace, maar amper een punt later werd de vrouw alsnog verwijderd. Dat gebeurde niet voordat ze nog één laatste keer de middelvinger naar de kampioen van 2009 had opgestoken. Hierop trok Nadal ook de tweede set naar zich toe (6-4), wederom met een ace, na de eerste al simpel gewonnen te hebben (6-1).



Ruim een halfuur later plaatste de als tweede geplaatste Spanjaard zich na een met 6-3 gewonnen laatste set voor de derde ronde. Na afloop werd hij natuurlijk even gevraagd naar het incident. ,,Ik ken haar niet, en als ik heel eerlijk ben wil ik haar ook niet kennen", aldus een opnieuw lachende Nadal, die dit op groot applaus van het publiek kwam te staan.