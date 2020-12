Vrouw Nadal verstopt potten Nutella uit bescherming voor haar man

Kozakken Boys-middenvel­der en voormalig prof Royston Drenthe failliet verklaard

3 december Royston Drenthe is dinsdag door de rechtbank in Breda failliet verklaard. Hij is oud-speler van onder meer Feyenoord, Real Madrid en Everton. Aan Drenthe is een curator toegewezen. Hij staat onder contract bij Kozakken Boys, de nummer 7 uit de Tweede Divisie.