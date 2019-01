Vroegere gymleraar gaf Milner rode kaart tegen Crystal Palace

Wat nu namelijk blijkt, is dat Moss zo'n 20 jaar geleden de gymleraar was van de jonge knaap die later meer dan 60 interlands zou spelen voor zijn land. Via social media is bovenstaande foto opgedoken, genomen in Milner zijn tijd op Lane Primary School in Leeds. Hier kreeg hij les van Moss en ook had de arbiter de leiding over het jeugdteam waar Milner deel van uitmaakte.



Misschien herinnerde Milner zich nog dat er niet te sollen viel met zijn voormalig leraar en coach, want na zijn charge op Palace-aanvaller Zaha liep hij meteen van het veld richting kleedkamer.