‘Vrijbuiter’ Lang klaar voor duel met Dortmund: ‘We willen stunten daar’

Noa Lang besliste zondag met een omhaal de wedstrijd tegen KV Kortrijk in het voordeel van Club Brugge (1-0). Blauw-Zwart maakt nog kans op overwintering in de Champions League en neemt het vanavond (21.00 uur) op tegen Dortmund. ,,We willen stunten daar”, aldus Lang tegen Sporza.

Dankzij het prachtige doelpunt van Lang behield Club Brugge zondag de koppositie in de Jupiler Pro League. Op aangeven van Michael Krmencik maakte de Nederlandse aanvaller het enige doelpunt van de wedstrijd. De rake omhaal van Lang was alweer zijn derde doelpunt van het seizoen in België in slechts vijf wedstrijden voor zijn nieuwe club.

Zelf was de ex-Ajacied niet onder de indruk van zijn goal. ,,Of het mijn mooiste goal was? Dat denk ik niet. Hij zit in de top 10 zal ik zeggen. Een middenmoter”, zei de aanvaller tegen Sporza. Eerder scoorde Lang tegen KV Mechelen en OH Leuven.

Na zijn entree in oktober stond Lang alle wedstrijden in de Belgische competitie in de basis, maar bleef hij nog niet één keer negentig minuten staan. ,,Het voetbal hier is veel fysieker dan in Nederland. Ik vergelijk het een beetje met Engels voetbal. Ik moet echt hard werken. In Nederland krijg je meer tijd, hier zitten ze er meteen op. Ik moet snel handelen. Het gaat steeds beter. Ik word ook steeds fitter, maar soms is de tank wel leeg. Ik hoop dat ik snel negentig minuten aankan”, aldus Lang.

De prestaties van de buitenspeler zorgen voor tevredenheid bij trainer Philippe Clement. ,,Hij is een vrijbuiter op het veld binnen onze manier van spelen. Hij kan voor gevaar zorgen door een individuele actie. En dat is belangrijk om zulke wedstrijden open te breken. Je moet zulke mensen hebben. Uiteraard is Noa nog stappen aan het zetten. Hij had maar 21 minuten gevoetbald voordat hij hierheen kwam. Hij mist nog een fysieke basis en wedstrijdritme.”

Volledig scherm Noa Lang. © BELGA

In de Belgische competitie gaat het Brugge voorlopig voor de wind. In de Champions League staan de Belgen na drie wedstrijden derde. Boven Zenit en onder Lazio en koploper Borussia Dortmund. In Rusland werd gewonnen, Lazio werd thuis op 1-1 gehouden en Borussia Dortmund won met liefst 0-3 in het Jan Breydel Stadion.

Vanavond is Dortmund wederom de tegenstander in de vierde groepswedstrijd. ,,Dortmund is wereldtop. Maar we gaan met het hoofd omhoog die kant op en we gaan vechten voor die drie punten. We willen stunten daar”, zei Lang vol bravoure.