Vreugdenhil wint Alternatieve Elfstedentocht op Weissensee

Bertens in Sint-Petersburg tegen Belgische Bonaventu­re

8:42 Kiki Bertens komt pas in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Sint Petersburg in actie. De nummer acht van de wereld is als tweede geplaatst in het Russische toernooi en kreeg om die reden een bye in de eerste ronde. Ze treft als eerste tegenstander Ysaline Bonaventure.