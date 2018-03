Vragen om videoref? Gele kaart!

Ronde van Vlaanderen Wielerreligie, nu met Pasen

12:19 Voor de Ronde van Vlaanderen zet de bisschop tussen de diensten de autoradio aan voor de hoogmis. Voor Nederlanders is de Ronde van Vlaanderen een mooie wielerklassieker. Voor de Belgen is de Ronde van Vlaanderen een nationale feestdag. Zes deskundigen over de monumentale koers.