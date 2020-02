Voronina stoot Sáblíková van troon met sensationeel wereldrecord

Serie A De Roon en Hateboer zetten concurrent Kluivert op afstand

22:52 In de strijd om een Champions League-ticket deelde Atalanta Bergamo naaste belager AS Roma zaterdagavond een flinke tik uit. Door de 2-1 zege vergrootten Marten de Roon en Hans Hateboer in de Serie A hun voorsprong op Justin Kluivert en co.