Vormer knalt Club Brugge met twee goals naar zege en koppositie

Vormer opende de score in de 32e minuut uit een vrije trap. Vlak voor rust scoorde hij opnieuw, op aangeven van Noa Lang schoot hij in de korte hoek de tweede binnen. In de tweede helft liet Club Brugge de voorsprong niet meer in gevaar komen, al was Dylan Mbayo dicht bij de 2-1. Hij miste echter. Lang werd in de slotfase gewisseld en Bas Dost viel nog in.