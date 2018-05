Vormer en videoref bezorgen Club Brugge de landstitel

De taak van Brugge was simpel: niet verliezen in het immer broeierige Stade Sclessin in Luik. Na tien minuten kregen de bezoekers al een mentale tik te verwerken. Een furieus Standard kwam na tien minuten op voorsprong via een kopbal van Konstantinos Laifis: een verdiende voorsprong voor de Rouches.



Standard won alle duels op het middenveld en zorgde continu voor dreiging: vooral Edmilson en Carcela waren een plaag voor de Brugse defensie. Na dertig minuten hadden de Luikenaars maar liefst acht kansen versierd tegenover geen enkele voor Brugge.

Volledig scherm Ruud Vormer viert het kampioenschap met Club Brugge. De dertigjarige middenvelder was dit seizoen goed voor 14 goals en 23 assists in 47 wedstrijden. © BELGA

Handsbal van Vormer

Kort voor de rust was het echter raak voor Blauw-Zwart, met in de hoofdrol Ruud Vormer en de videoref. De Nederlandse aanvoerder bleef met heel veel geluk en hulp van zijn hand in balbezit in het strafschopgebied en bediende Jelle Vossen, die de gelijkmaker tegen de netten prikte. De scheidsrechter bekeek nog even de videobeelden maar keurde het doelpunt goed. Vormer raakte de bal wel met de hand.

Na de rust gooide Brugge alles goed dicht achterin, waardoor Standard moest hopen op een individuele actie. Edmilson vuurde nog een raket af op de goal van Horvath, zonder resultaat.

Een kwartier voor tijd viel de 41-jarige Timmy Simons nog in: de veteraan kreeg zo nog even speeltijd in de kampioenswedstrijd. Brugge beperkte zich in het slot louter tot verdedigen en pakte zo de vijftiende landstitel uit de geschiedenis.

Volledig scherm © BELGA Volledig scherm Ruud Vormer (30) en Timmy Simons (41) vieren feest. © BELGA