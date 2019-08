Vormer boekt met Club Brugge nipte overwinning op Dynamo Kiev

Mignolet

De wedstrijd werd voorafgegaan door een applaus voor de overleden wielrenner Bjorg Lambrecht. De 22-jarige Belg kwam maandag in de Ronde van Polen ten val en overleed niet veel later. Na een welgemeend applaus werd er in het uitverkochte stadion afgetrapt. Topaankoop Simon Mignolet mocht enkele dagen na zijn presentatie al direct plaatsnemen onder de lat.



Voor rust werd Club Brugge in het zadel geholpen door een toegekende strafschop. Vanaken maakte een zekere indruk en tekende voor de openingstreffer. In de tweede helft probeerde Dynamo Kiev nog het belangrijke uitdoelpunt te maken, maar daar slaagden de Oekraïners niet in. Zonder Fran Sol bleef Dynamo Kiev steken op 1-0. Een prima uitgangspositie voor Vormer en zijn ploeggenoten, die volgende week mogen afreizen naar Oekraïne. Sofyan Amrabat kwam niet in actie.