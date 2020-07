Voorzitter voetbalbond Bolivia overleden aan coronavirus

Coach Arends benieuwd naar jonge Twins-selectie: ‘Het vertrouwen is groot’

9:48 Donderdag begint voor Twins het seizoen met het duel in Den Haag tegen Storks. Slechts een halve competitie, 21 duels, staat er voor de hoofdklassers op het programma. Twins-coach Jeffrey Arends (33) begint aan zijn derde seizoen bij de Oosterhouters. Zijn team is verreweg het jongste maar toch zit er voor hem een kans op de play-offs in.