Voorzitter Roma op het matje wegens kritiek op arbiter

AS Roma won de return voor eigen publiek weliswaar met 4-2, maar dat was net niet genoeg om de 5-2-nederlaag op Anfield weg te poetsen. Pallotta vindt dat de UEFA zo snel mogelijk video-arbitrage moet invoeren in de Champions League. ,,Ongelooflijk dat zulke dingen nog steeds kunnen gebeuren'', zei de Amerikaan. ,,Dit is eigenlijk een heel slechte grap.''



De UEFA pikt de kritiek van Pallotta op de arbitrage niet en heeft hem aangeklaagd. ,,Ik kan hier alleen maar om lachen'', zei de voorzitter van AS Roma in een reactie.