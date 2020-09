Voorzitter Lyon: Barcelona kan Memphis niet betalen

Miljardair Steve Cohen neemt honkbal­club New York Mets over

2:38 De Amerikaanse hedgefonds-manager en miljardair Steve Cohen neemt honkbalclub New York Mets over. Cohen heeft een overeenkomst bereikt met de mede-eigenaren om een belang in de club van 95 procent te verkrijgen, meldde Sterling Partners maandag. Daar zal Cohen ongeveer 2,5 miljard dollar (ongeveer 2,1 miljard euro) voor neertellen.