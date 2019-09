Voorzitter Italiaans olympisch comité: ‘Een schwalbe is erger dan racisme’

,,De fans die zwarte spelers uitjouwen zitten fout”, vertelt Malago aan Radio24 . ,,Maar het is nog fouter als iemand drie miljoen euro per jaar verdient en dan een fopduik maakt. En dan ook nog eens blij is om een penalty te nemen.”

FIFA

Voorzitter Gianni Infantino van de wereldvoetbalbond FIFA eist concrete maatregelen van de Italiaanse voetbalbond tegen racistisch gedrag in stadions. ,,We kunnen racisme niet accepteren, niet in de maatschappij en niet in het voetbal. In Italië is de situatie niet verbeterd en dat is een ernstige zaak”, zei Infantino in een tv-programma van de Italiaanse omroep Rai.



,,De mensen die zich schuldig maken aan racisme, dienen geïdentificeerd te worden en geen toegang meer te krijgen tot een stadion”, benadrukte Infantino. ,,Je mag niet bang zijn om racisten te veroordelen. We moeten ze juist bestrijden totdat ze stoppen.”