Voorzitter FC Barcelona fileert La Liga-baas: ‘Hij heeft een fobie tegen ons’

Barcelona wordt verdacht van mogelijke omkoping en het Spaanse Openbaar Ministerie doet momenteel onderzoek naar de betaalde bedragen. Barça zelf stelt dat het geld dat betaald is aan het bedrijf van Negreira een vergoeding was voor advieswerk dat hij verrichtte. Dat advies ging vooral over wat spelers wel en niet konden maken bij de verschillende scheidsrechters die op dat moment actief waren.

Opvallend genoeg kreeg Barcelona tussen 2016 en 2018 meer dan 70 wedstrijden achter elkaar geen enkele penalty tegen in competitieverband.

Barcelona en Tebas op ramkoers

La Liga eist op korte termijn tekst en uitleg van Laporta. Als de Spanjaard niet voldoende opheldering kan geven over wat er gebeurd is, moet hij volgens Tebas aftreden als voorzitter. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij Laporta. Tijdens een persmoment, waar voor de media overigens geen mogelijkheid was om vragen te stellen, haalt hij dan ook flink uit.

Laporta is namelijk zeker niet van plan om af te treden. ,,Dat plezier gun ik hem niet. Sommigen van u (de pers, red.) waarschuwden ons al dat het erop leek dat de heer Tebas een hetze tegen Barça en mij aan het voeren was. Hij heeft nu zijn masker afgezet, hij is geobsedeerd door Barcelona en heeft een fobie tegen ons.’’

Volledig scherm Javier Tebas. © AFP

Met zijn uitspraken probeert Tebas vooral onrust te zaaien, denkt Laporta. ,,Het gaat goed met ons en hij lijkt ons steeds maar weer te willen destabiliseren. Voor iedereen die het niet weet: in 2005, toen ik ook de voorzitter was, diende hij een klacht in zodat Lionel Messi niet zou in actie zou kunnen komen toen hij vicevoorzitter van Alavés was. Hij heeft al heel lang een obsessie voor Barcelona.”

La Liga niet blij met Barça

Tebas zou het Barcelona ook zeer kwalijk nemen dat zij er in 2021 alles aan deden om te voorkomen dat investeerder CVC Capital Partners aan de haal ging met de zeer begeerde televisierechten van de Spaanse voetbalcompetitie.

,,Ik weet dat hij het ons niet vergeeft dat we de overeenkomst met CVC niet hebben getekend, een overeenkomst die hij promoot én controleert. We konden die overeenkomst niet tekenen, omdat het niet goed was voor de belangen van Barça’’, aldus Laporta. ,,Hij kan er ook niet tegen dat we voorstander zijn van de Super League. Dit is zijn gebruikelijke modus operandi...’’

Volledig scherm Joan Laporta. © ANP / EPA

Informatie uitgelekt

Radioprogramma Què t’hi jugues van Ser Catalunya maakte vorige week melding van het feit dat Barcelona onderzocht wordt door het OM. ,,Wij betreuren het dat er voortdurend documentatie, informatie en gegevens uitlekken van een zaak die door het Openbaar Ministerie wordt onderzocht. Dit soort zaken mogen niet naar buitenkomen’’, aldus Laporta.

Hij sluit af met een stevige boodschap: ,,Iedereen die probeert de geschiedenis van Barça te bezoedelen, krijgt een krachtig antwoord van de club. Zoveel als nodig is. De geschiedenis van Barça is gebouwd op spectaculair voetbal. Iedereen heeft daar keihard voor gewerkt. Als voorzitter en de hele club zullen we niet toestaan dat er geprobeerd wordt onze rijke geschiedenis aan te tasten.’’

