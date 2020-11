Voorzitter Engelse bond stapt op na racistische opmerking: ‘Voetbal een slechte dienst bewezen’

3-0 voor Juventus Napoli ziet beroep tegen puntenaf­trek afgewezen: ‘Geen overmacht, maar vrijwilli­ge keus’

19:55 Het sportgerecht in Italië heeft het beroep van voetbalclub Napoli uit de Serie A tegen puntenaftrek wegens het niet komen opdagen bij een wedstrijd afgewezen. De club zag zich genoodzaakt een duel over te slaan omdat het teveel met het coronavirus besmette spelers in de selectie had.