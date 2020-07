Voorzitter Barcelona: ‘Messi tekent zonder twijfel bij’

,,Messi heeft zo vaak gezegd dat hij hier zijn carrière wil afsluiten, dus ik twijfel er niet aan dat hij gaat bijtekenen", aldus Bartomeu in de Spaanse krant Mundo Deportivo.



De 33-jarige sterspeler tekende voor het laatst in 2017 een contract bij de Catalaanse voetbalclub. Die verbintenis loopt volgend jaar af. Er kwamen al verhalen naar buiten dat Messi de onderhandelingen over een nieuw contract zou hebben afgebroken uit onvrede over de gang van zaken bij de club en vorig weekeinde zei de Argentijn opnieuw dat Barcelona een zwakke ploeg heeft die niet stabiel is. Barça moest dit seizoen de titel laten aan rivaal Real Madrid.