Voorwaardelijke gevangenisstraf voor Arda Turan

Trentin onder indruk van WK-favoriet Van der Poel: ‘Hij liet ons eruitzien als een peloton junioren’

13:57 Op imponerende wijze onderstreepte Mathieu van der Poel dinsdag nog maar eens zijn favorietenstatus voor het naderende WK wielrennen in Yorkshire. De veelvraat reed het complete peloton in de sprint aan diggelen en won de vierde etappe van de Tour of Britain. Concurrent Matteo Trentin liet cyclingnews weten onder de indruk te zijn van de wereldkampioen veldrijden.