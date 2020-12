Voorwaardelijke boete Querrey na schending protocol

Olaf Harmsen volwasse­ner op de motor na harde Dakar-les

10:00 Voor Olaf Harmsen eindigde zijn debuut in de Dakar Rally begin 2020 al op dag drie in een Saoedisch ziekenhuis. Daar konden ze hem niet genezen van het Dakarvirus. Dus staat de Bosschenaar zaterdag 2 januari 2021 weer aan de start in Djedda.