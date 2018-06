Voormalige Ajacied Kanu in Moskou beroofd van bijna 10.000 euro

Bredanaar Middelkoop uitgescha­keld in gemengd dubbel

17:09 Matwé Middelkoop is er op Roland Garros niet in geslaagd om door te dringen tot de halve finales in het gemengd dubbelspel. De Bredanaar verloor met zijn dubbelpartner Demi Schuurs in de kwartfinales van het als eerste geplaatste koppel Gabriela Dabrowski uit Canada en Mate Pavic uit Kroatië.