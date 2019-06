Voormalig UEFA-voorzitter Lennart Johansson (89) overleden

Johansson leidde de Europese voetbalunie van 1990 tot 2007. Hij was de opvolger van de Fransman Jacques Georges, die eveneens zeventien jaar aan het hoofd stond van de UEFA. Bij een stemming in januari 2007 werd de Zweed net afgetroefd door de Fransman Michel Platini.



,,Het Zweedse voetbal is in rouw. Lennart Johansson is dood. Hij is in de nacht van 4 juni ingeslapen na een korte ziekte”, meldde de Zweedse bond. Johansson geldt als een van de initiatiefnemers van de Champions League, de zeer lucratieve topcompetitie van Europese clubteams die in 1992 van start ging. In 1998 deed hij een gooi naar het voorzitterschap van de wereldvoetbalbond FIFA, maar Johansson werd afgetroefd door de Zwitser Sepp Blatter.



Johansson werd 89 jaar.