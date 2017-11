Voormalig spits Michael Owen (37) klaar voor eerste grote paardenrace

Ard en Keessie Ard Schenk verdiende weinig in hoogtijdagen: 'Alles ging naar de bond'

8:45 Het olympisch seizoen is begonnen. Flying Dutchman Ard Schenk (72) schaatste in zijn hoogtijdagen voor een knaak zakgeld per dag. Nog steeds vindt hij dat zijn sport gevangen zit in starre regels.