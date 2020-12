Voormalig Russisch international krijgt taakstraf na slaan arbiter

Europese voetbal­baas: ‘We hebben reeks grote obstakels overwonnen’

24 december Het ‘coronajaar’ 2020 heeft de Europese voetbalgemeenschap geleerd dat alles kan, mits er samengewerkt wordt. Dat benadrukt Aleksander Ceferin, de voorzitter van de UEFA, in zijn kerstboodschap. ,,In 2020 hebben we geleerd dat de Europese voetbalgemeenschap ieder obstakel kan overwinnen door samen te werken, in een sfeer van begrip en compromis. Door als team te handelen en dezelfde doelen na te streven. Die les gaat ons in de toekomst goed van pas komen”, schrijft Ceferin op de website van de Europese federatie.