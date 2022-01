Voormalig PSV-spits Jürgen Locadia tekent contract bij Bundesliga-club VfL Bochum

Locadia was bij PSV succesvol en stond twee keer met de club op het Eindhovense Stadhuisplein om een titel te vieren, maar in het buitenland lukte het hem niet om de doelpuntengemiddeldes te halen die hij in Eindhoven had neergezet. Hij speelde naast Brighton bij het Amerikaanse FC Cincinnati en ook nog kortstondig bij TSG Hoffenheim.

Haasje

In zijn PSV-tijd was Locadia dicht bij een debuut in het Nederlands elftal, maar daar kwam het uiteindelijk niet van. Mede door een afgelasting van een interland tussen Duitsland en Nederland in 2015, waar hij zou spelen, wacht hij nog steeds op zijn ‘haasje’.

PSV deed in 2018 goede zaken door Locadia voor ruim 16 miljoen euro over te doen aan Brighton, dat uitkomt in de Premier League. Bochum is de huidige nummer twaalf in de Bundesliga en neemt Locadia transfervrij over.