Voormalig PSV-doelman Cássio Ramos ontvlucht doelgebied vanwege zwaar vuurwerk

Ramos (36) verdedigde met zijn ploeg een voorsprong (0-2) op bezoek bij Santos, waar supporters ontevreden zijn over de prestaties. In de slotfase uitte dat zich in het gooien van zwaar vuurwerk richting de zestienmeter van Cássio Ramos, die samen met de andere spelers onder politiebegeleiding van het veld moest. De scheidsrechter staakte het duel uiteindelijk in de 88e minuut.

Cássio Ramos stond tussen 2007 en 2011 onder de lat bij PSV. In 2007/2008 won hij met de Eindhovenaren de landstitel. Tot een doorbraak in Eindhoven kwam het echter niet, de Braziliaan werd ook nog even verhuurd aan Sparta Rotterdam. Terug in Brazilië ging het stukken beter, want hij is al sinds 2012 de eerste doelman van Corinthians.