Voormalig PSV-coach Roger Schmidt wordt bekogeld, krijgt rood en haalt zijn gram met handgebaar

Fans van Vizela, de thuisploeg die in de 87ste minuut een rode kaart had gekregen (twee keer geel voor Anderson Jesus), hoopten uiteraard lange tijd op een goed resultaat en waren teleurgesteld dat Benfica 'gewoon’ met drie punten huiswaarts ging. Een van de fans van Vizela had zijn emoties niet in de hand en gooide een flesje water richting Schmidt. De voormalig PSV-coach besloot het flesje terug te gooien en dát had hij beter niet kunnen doen. Schmidt kreeg namelijk een rode kaart, tot grote hilariteit van de Vizela-fans.



Schmidt was wel degene die het laatste lachte. Hij stapte met een 0-2 zege én drie punten de bus in. Iets wat hij met handgebaren ook nog even duidelijk maakte. Met zijn ene hand hield hij twee vingers in de lucht, met de andere hand maakte hij een nul. Oftewel: 0-2 voor Benfica! ,,Ik accepteer de rode kaart. Dat is alles wat ik erover wil zeggen. Ik reageerde op de provocaties van het publiek. Dat was het", zei de Duitser na afloop