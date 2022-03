Voormalig nummer 13 van de wereld vecht tegen Rusland: ‘Heb racket ingeruild voor geweer en kogels’

Als tennisser won Alex Dolgopolov drie ATP-toernooien, maar de ‘tennispensionado’ van pas 33 jaar staat in Oekraïne voor zijn grootste uitdaging ooit. Hij heeft zich in Kiev gemeld bij het leger, in de strijd tegen Rusland. ,,Misschien word ik vermoord, misschien moet ik doden.”

Hij was ooit de nummer 13 van de wereld en verdiende meer dan zes miljoen euro aan prijzengeld. Vorige jaar zette Oleksandr Dolgopolov noodgedwongen vanwege een slepende polsblessure een punt achter zijn tennisloopbaan in de veronderstelling lang te genieten van een vroeg pensioen. Toen kwam de oorlog, en ruilde hij de voorbije weken zijn vrijetijdskloffie in voor een legeruniform. ,,We hebben het racket ingeruild voor een geweer en kogels”, zo twitterde hij anderhalve week geleden al.

In een groot interview in het Amerikaanse sporttijdschrift Sports Illustrated kijkt Dolgopolov terug op de voorbije weken en vooruit naar de nieuwe doelen in zijn leven, nadat hij zich aansloot bij een klein groepje voormalig Oekraïense topsporters, onder wie oud-bokser Vitali Klitschko, de burgemeester van Kiev, en oud-tennisser Sergei Stakhovsky. Na een weekje privétraining leerde Dolgopolov omgaan met geweren. ,,Ik ben misschien niet helemaal klaar, maar ik ben nu wel vertrouwd met wapens. Misschien word ik vermoord, misschien moet ik doden.”

Jarenlang hoorde Dolgopolov op de tennisbaan metaforen voor ‘strijd leveren’ of voor ‘oorlog maken op de baan’, nu hij zich middenin in een oorlog bevindt, worstelt hij bij vlagen met zijn verleden. ,,In sport vecht je ook, maar hier vecht ik écht, stel mijn leven in de waagschaal. Dat is heftig, en staat in geen verhouding met een balletje slaan. Ik kan bijna niet in woorden zeggen hoe het voelt als er op je wordt geschoten.”

Dolgopolov is ook boos, heel boos, op de Russen. ,,Er dreigt nu een wereldoorlog, en het dodental is erg hoog. Tienduizenden mensen, Russische soldaten, Oekraïense soldaten, Oekraïense burgers, kunnen het al niet meer navertellen. Dit komt steeds dichter bij een genocide. Ongelooflijk. En ik hoorde op Telegram dat drie clowns het er al over hadden om verder het westen te willen binnenvallen. De wereld moet gewoon weten dat we niet alleen voor Oekraïne vechten, maar ook voor de rest van de wereld wereld.”

FIFA

Hij is ook boos op de internationale tennisfederatie. ,,Ze moeten in tennis net zo'n standpunt innemen als de wereldvoetbalbond FIFA heeft gedaan. Die hebben alle Russische teams geboycot, clubs én vertegenwoordigende elftallen. Zo moet de tennisbond zich ook opstellen richting de Russische spelers. Die zeggen nu No War, maar dat is niet echt een krachtig statement wat mij betreft. Ik vind het zelfs zwak. Ze mogen hun regering publiekelijk wel wat steviger veroordelen. Samen met de tennisfederatie moeten we een veel zwaarder standpunt innemen, want deze man (Poetin, red) is niet van plan te stoppen.”