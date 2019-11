Voormalig NAC-trainer Stijn Vreven vindt in Lokeren een nieuwe werkgever

Fenomeen Gnabry verzekert Duitsland van eerste plek, Oranje in Pot 2 bij EK-loting

22:34 Duitsland heeft zich door een 6-1 zege op Noord-Ierland verzekerd van de groepswinst in Groep C van het EK-kwalificatietoernooi. De Duitsers bleven Nederland, dat met 5-0 won van Estland won, voor. Serge Gnabry was met een hattrick de grote man bij Duitsland.