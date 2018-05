Voormalig NAC-trainer Stijn Vreven aan de slag bij Beerschot Wilrijk

Loting Loodzware klus Haase op Roland Garros, Bertens treft Sabalenka

19:50 Kiki Bertens stuit in de eerste ronde van Roland Garros op de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Dat wees de loting in Parijs uit. De Nederlande, als achttiende geplaatst in Parijs speelde één keer tegen de nummer 73 van de wereld. In de Fed Cup-confrontatie van 2017 - op hardcourt - won Bertens in drie sets.