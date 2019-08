Voormalig NAC-trainer Brandts geniet bij FC Eindhoven: ‘Je moet altijd jezelf blijven’

Het is een opvallend, maar tegelijkertijd schitterend gezicht. De Brabantse derby tussen FC Den Bosch en FC Eindhoven is enkele minuten onderweg, wanneer Ernie Brandts (63) zich aan de zijlijn meldt. Niet in een driedelig kostuum, waarin de meeste hoofdtrainers van tegenwoordig hun aanwijzingen staan te geven. Nee, Brandts staat er in Stadion De Vliert bij in de kleding waarin hij zichzelf het prettigst voelt; een korte broek, gecombineerd met een trainings­sweater. ,,Je moet altijd jezelf blijven.”

Tegenwoordig is Brandts op die karakteristieke manier vrijwel elke dag met voetbal bezig. Aanvankelijk begon hij de huidige voetbaljaargang als assistentcoach bij FC Eindhoven én hoofdtrainer bij eersteklasser Brabantia. Totdat David Nascimento en FC Eindhoven besloten om uit elkaar te gaan en Brandts werd gepolst om op de Aalsterweg de scepter te zwaaien.

Het geheim

,,Het is niet leuk om op zo’n manier een vacature van hoofdtrainer in te vullen. Van de andere kant is een trainer vaak de eerste die aan de kant wordt gezet, wanneer de resultaten niet naar wens zijn. Daar kreeg ik in het verleden zelf ook mee te maken.” Tot op heden bleek zijn rentree als eindverantwoordelijke een goede zet. Met zeven uit drie is FC Eindhoven het seizoen voortvarend begonnen. Het geheim van Brandts? ,,Voetbal is eigenlijk heel simpel. Het is een spel waarin ruimte en beweging cruciaal is. Ben je niet in beweging, dan doe je feitelijk niet mee aan het spel.”

Het moge duidelijk zijn dat de oud-prof nog steeds een liefhebber in hart en nieren is. Waar anderen die de zestig zijn gepasseerd het soms iets rustiger aan doen, wil Brandts daar absoluut niets van weten. ,,Ik had mijn ja-woord al gegeven aan Brabantia toen ik bij Eindhoven intern door kon schuiven. Uiteraard kan ik het dan niet maken om de boel bij Brabantia in de steek te laten. Zo zit ik niet in elkaar.”

Kalmte

Dat Brandts veel vertrouwen heeft in de kwaliteiten van zijn huidige spelersgroep werd enkele uren voor de gewonnen seizoensouverture met NEC (1-2 red.) direct duidelijk. Terwijl er intern de nodige paniek uitbrak omdat de aanwinsten Zé Pedro, Joey Sleegers en Bart Biemans nog niet speelgerechtigd bleken, bleef er één man ijzig kalm. ,,Omdat ik al wist wie ik als vervangers van die jongens zou gaan opstellen. En nog belangijker; ik was ervan overtuigd dat diegenen het ook goed zouden doen.”

Vanaf het moment dat Brandts in 1977 als speler bij PSV terechtkwam, woont hij in het Eindhovense. Verhuizen zal de sympathieke oefenmeester naar eigen zeggen niet snel meer doen. ,,Ik ben een echte Brabander geworden. Dat kun je rustig stellen”, lacht hij zijn tanden bloot.

Met de beentjes bloot

Voorlopig geniet Brandts volop bij FC Eindhoven. Dat smaakmaker Branco van den Boomen inmiddels is vertrokken naar De Graafschap en de Eindhovense lappenmand redelijk vol zit, maakt de ervaren coach weinig uit. Zijn voetbalvisie blijft immers onveranderd. En gezien de weervoorspellingen kan Brandts vanavond wederom zijn favoriete outfit aan. ,,Dat is wel de bedoeling, ja. Lekker weer met de beentjes bloot.”