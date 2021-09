Voormalig NAC-spits Stipe Perica schrijft Conference League-geschiedenis

NAC-tijd

Perica werd twee seizoenen door Chelsea verhuurd aan NAC. In zijn eerste seizoen in Breda kwam Perica onder trainer Nebojsa Gudelj tot 25 eredivisiewedstrijden. Het seizoen erop, onder Eric Hellemons en later onder Robert Maaskant, kwam Perica nog maar tot tien wedstrijden. Hij vertrok in de winter van 2015 bij NAC. In Breda kwam de Kroatische spits in 37 wedstrijden tot negen goals en drie assists.