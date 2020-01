Voormalig NAC-spits Dessers op weg naar de uitgang bij Heracles

Het spel is op de wagen rondom de topscorer van Heracles. De club zwijgt, Dessers zwijgt - zo is ook niet duidelijk om welke club het gaat - maar er is van alles aan de hand rondom hem. Als hij gaat, dan verkoopt Heracles hem voor veel miljoenen, maar zal het ook de consequenties moeten aanvaarden. De club heeft 26 punten en is nog niet veilig. Het heeft dan de miljoenen van Lennart Czyborra en Dessers, maar moet sportief vechten om niet in de problemen te komen.

Tijd dringt

De Belgische spits kwam nog maar een half jaar geleden over van FC Utrecht en gaf meerdere keren aan het seizoen in Almelo graag af te willen maken. Of er zou iets heel moois voorbij moeten komen. Heracles zei hetzelfde. Vlak voor het sluiten voor de transfermarkt lijkt het er alsnog van te komen. Dat betekent commotie in Almelo, want naast een linksback die er nog altijd niet is, zal er ook een nieuwe aanvaller aan de selectie moeten worden toegevoegd. De tijd dringt, vrijdag om twaalf uur sluit de transfermarkt al.