Voormalig NAC-spits Cyriel Dessers van FC Utrecht naar Heracles

Gersbach tekent in Aarhus driejarig contract, doorver­koop­per­cen­ta­ge NAC

11:19 Dat contracten in de voetbalwereld weinig waard zijn, hebben de transfers van Ramon Pascal Lundqvist en Alex Gersbach uitgewezen. In januari gingen ze allebei een verbintenis voor 2,5 jaar aan met NAC, nauwelijks zes maanden later zijn ze weg.